Сборы с богатых россиян взлетели на 200 процентов

Сборы НДФЛ по повышенной ставке с россиян взлетели в 2,9 раза

Сбор налогов с богатых россиян взлетел в 2,9 раза, то есть почти на 200 процентов за первый квартал года, говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Речь идет о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15 процентов.

Всего за март с богатых россиян собрали 500 миллиардов рублей, это на 21,3 процента больше показателей марта 2021 года. За первый квартал бюджет получил 1,2 триллиона рублей. Самый большой прирост отчислений зафиксирован в Центральном федеральном округе (лидеры — Москва и Брянская область), в Северо-Западном (основные поступления — из Санкт-Петербурга и Вологодской области) и в Сибирском федеральном округе (лидеры— Иркутская область и Красноярский край).

Наиболее прибыльными отраслями для российского бюджета стали обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельность.

В России за 2021 год было собрано 28,53 триллиона рублей налогов и сборов, это на 35,8 процента больше, чем в 2020 году. В федеральный бюджет из этой суммы поступило 15,88 триллиона рублей.