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Буря отправила более тысячи жителей Ирака в больницу

Более тысячи жителей Ирака попали в больницу из-за песчаной бури

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Жители 18 провинций Ирака серьезно пострадали из-за песчаной бури, прошедшей по стране 5 мая. Более тысячи человек отправились в больницу с респираторными заболеваниями, сообщает издание Al Jazeera.

В Аль-Анбаре из-за затрудненного дыхания в медицинские учреждения обратились около 700 пациентов, более 300 похожих случаев зафиксировали в центральной провинции Салах-эд-Дина, еще 100 — в Ан-Наджафе.

Страдающий от изменения климата Ирак пережил семь подобных бурь в апреле. Власти населенных пунктов призвали граждан оставаться дома. В последние годы в стране наблюдают рекордно низкий уровень осадков и аномальную жару. Эксперты считают, что глобальное потепление может обернуться для Ирака экономической и социальной катастрофой.

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В ноябре Всемирный банк предупредил о возможном сокращении объема водных ресурсов в Ираке на 20 процентов к 2050 году. В апреле правительство сообщило жителям об учащении бурь в ближайшие десятилетия. Министерство окружающей среды считает, что от экстремальных погодных условий поможет обезопаситься увеличение растительного покрова и лесов, которые смягчат бури.

В феврале в Саудовской Аравии решили спасаться от песчаных бурь с помощью дерева саксаул. Активисты пообещали посадить до конца 2022 года 250 таких растений в городе Унайза. Саксаул не боится высоких температур и производит семена только в засушливом климате, а его корни сдерживают песок при сильном ветре.

Александра Качан
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