«Русских хакеров» обвинили в атаке на правительственные сайты Германии

«Русских хакеров» из Killnet обвинили в атаке на сайты немецкой армии и полиции

Хактивисты из российского объединения Killnet в начале недели совершили ряд DDoS-атак на правительственные сайты Германии. Об этом пишет Spiegel.

В частности, «русских хакеров» обвинили в нарушении работы порталов федеральной полиции и федерального управления уголовной полиции, Бундестага, а также на сайта Социал-демократической партии Германии. Объяснялось, что атаки являлись акциями протеста в ответ на поставки немецкого оружия на Украину.

Ранее хактивисты Killnet парализовали работу сайтов восьми польских аэропортов продолжительной DDoS-атакой. Как сообщили «Ленте.ру» сами хакеры, их «нападение» не могут отразить уже почти сутки. Речь идет о международных аэропортах в Варшаве, Быдгоще, Гданьске, Жешуве, Катовице, Кракове, Лодзи и Познани. «Мы выбрали именно аэропорты, потому что они являются стратегически важными объектами для населения Польши. Раз польское правительство не слышит нас и продолжает содействовать поставкам оружия в зону спецоперации на Украине, пусть это донесут до власти сами граждане страны. Мы считаем целесообразным в такой ситуации нанести финансовый ущерб внутренней экономике Польши», — сказал основатель движения Killnet под ником Killmilk.