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Православный активист из Екатеринбурга подал в суд на Филиппа Киркорова

Православный активист из Екатеринбурга Сергий Алиев подал в суд на певца Филиппа Киркорова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Общественный деятель, православный бизнесмен Сергий Алиев подал иск в суд о привлечении к уголовной ответственности, а также взыскании одного миллиарда рублей с эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом URA.RU рассказал сам Алиев.

Екатеринбургский активист заявил, что артист совершил кощунственные действия во время апрельских концертов в Кремле.

«Во время выступлений в честь своего 55-летия артист на сцене Кремлевского дворца "публично осквернил поваленный крест попранием его ногами". Киркоров своим поступком "возбудил религиозную рознь" и совершил "экстремистский поступок". В качестве компенсации морального вреда я потребовал один миллиард рублей», — рассказал Алиев, отметив, что полученные деньги он направит на помощь беженцам Донбасса.

В исковом заявлении он сообщил, что Киркоров «оскорбил всех верующих страны». Речь идет о серии концертов Филиппа Киркорова под названием «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты», которые прошли на сцене Кремлевского дворца с 27 по 30 апреля. Во время шоу артист выступал на декорации в виде белого креста.

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Сергей Равин
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