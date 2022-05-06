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Moody's оценило возможности криптовалют для России в условиях санкций

РБК: Moody's считает, что криптовалюты в условиях санкций неэффективны для России

Фото: Pixabay

Рейтинговое агентство Moody's оценило возможности криптовалют для России в условиях санкций, ограничивающих международные финансовые операции. По мнению аналитиков, они окажутся неэффективными в силу ограниченности рынка и механизмов отслеживания платежей, применяемых на биржах, сообщает РБК.

Эксперты обозначили ряд барьеров для использования криптовалют в России. В первую очередь это ограниченный размер и низкая ликвидность рынка. На бирже ликвидность пары рубль-биткоин составляет около 200 тысяч долларов, в то время как на внебиржевых сервисах — около 30 миллионов долларов ежедневно.

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Moody's также отмечает внедрение криптобиржами мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Регулируемые площадки отслеживают незаконные транзакции и могут отключать учетные записи из черного списка, а также передавать данные правоохранительным органам для отслеживания передвижений средств. Этот фактор аналитики называют причиной, которая ограничивает возможность обойти санкции.

Кроме того, Евросоюз в пятом пакете ограничений запретил криптобиржам открывать и поддерживать кошельки для физических и юридических лиц из России на сумму более 10 тысяч евро.

Крупные платформы серьезно отнеслись к рестрикциям, так, криптобиржа Binance ограничила доступ для россиян с активами свыше 10 тысяч евро, оставив возможность вывода средств. Coinbase предупредила о блокировке кошельков российских пользователей 31 мая.

20 апреля стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает разрешить российским компаниям расчеты в криптовалюте в том случае, если речь идет об экспорте или импорте товаров и услуг.

Сам документ по-прежнему запрещает использование криптовалюты для расчетов за товары, работы или услуги в России, но ФНС хочет, чтобы было сделано исключение для бизнеса: в законопроекте есть оговорка, что запрет действует, «если иное не предусмотрено настоящим законом».

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Марина Совина
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