В Нижнем Новгороде проведут исторические экскурсии

В нижегородских «Заповедных кварталах» с 7 по 10 мая проведут пешеходные экскурсии

В нижегородских «Заповедных кварталах» с 7 по 10 мая проведут исторические пешеходные экскурсии. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Участников ждут атмосферные прогулки по старинному кварталу и щемящие сердце драматические истории из жизни известных личностей и простых нижегородцев», — поделились организаторы мероприятия. Кроме того, гостям экскурсий расскажут, каким был город на рубеже веков, как жили богатые новгородцы и простые люди с городских окраин.

Отмечается, что проект «Заповедные кварталы» направлен на сохранение и развитие исторической среды Нижнего Новгорода. Здесь, по словам организаторов, жители и гости города попадают в тихое место в самом центре мегаполиса, где каждая деталь вдохновляет на то, чтобы «заземлиться» и отдохнуть.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 15 по 17 мая будет проходить всероссийский городской фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». Мероприятие напомнит жителям города о выдающихся земляках, которые внесли вклад в мировую культуру и прославили свою родину за рубежом.