Посол ЛНР в России назвал главную задачу республики

Посол ЛНР Мирошник заявил о планах установить контроль над всей Луганской областью

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник назвал главную задачу для ЛНР — установить контроль над всей Луганской областью Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самые большие планы у нас сейчас — это освободить нашу территорию. Ту территорию, которая у нас закреплена в конституции и совпадает с административной территорией бывшей Луганской области», — сказал Мирошник.

По его словам, в настоящий момент идут ожесточенные бои в районе Северодонецка и Попасной.

«Нам бы закончить эту историю. Как только мы поймем, что вся наша территория очищена, тогда мы сможем ставить и иные вопросы о взаимодействии на уровне наших вооруженных сил», — сказал Мирошник в ответ на вопрос, планируют ли власти ЛНР расширять границы за счет включения в состав соседних областей.

Мирошник был назначен послом в России 6 мая. Послом Донецкой народной республики стала Ольга Макеева.