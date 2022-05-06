ЛНР отправила посла в Россию

Глава ЛНР Пасечник назначил Родиона Мирошника послом в России

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил чрезвычайным и полномочным послом в России Родиона Мирошника. Соответствующий указ опубликован на сайте Луганского информационного центра.

С 2015 по 2022 год Мирошник занимал должность официального представителя ЛНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. До 2014 года был депутатом Луганского областного совета от Партии регионов.

Ранее своего посла в Россию отправила Донецкая Народная республика (ДНР). На эту должность назначили спикера местного парламента Ольгу Макееву.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними.