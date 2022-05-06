Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ЛНР отправила посла в Россию

Глава ЛНР Пасечник назначил Родиона Мирошника послом в России
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил чрезвычайным и полномочным послом в России Родиона Мирошника. Соответствующий указ опубликован на сайте Луганского информационного центра.

С 2015 по 2022 год Мирошник занимал должность официального представителя ЛНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. До 2014 года был депутатом Луганского областного совета от Партии регионов.

Ранее своего посла в Россию отправила Донецкая Народная республика (ДНР). На эту должность назначили спикера местного парламента Ольгу Макееву.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова президента Польши об исчезновении границы с Украиной
Невзорова заочно арестовали
В Минкульте прокомментировали публикацию связанного с мобилизацией приказа
Еврокомиссия оценила сумму финансовой поддержки Украины
Глава офиса Зеленского пригласил Джоли снова посетить Украину
Сильный взрыв произошел в жилом доме в центре Мадрида
В Европе нашли способ снизить зависимость от российского газа
Россиянин убил знакомого топором, расчленил его тело и спрятал в сарае
Ведущая Первого канала раскритиковала запрет Instagram в России
В России новую инициативу ФИФА посчитали убийством футбола
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.