Европа задумалась о смягчении позиции по российской нефти

ЕК предложила отложить запрет на перевозку российской нефти из-за конфликта внутри блока

Европейская комиссия (ЕК) предложила внести изменения в план блока по эмбарго на российскую нефть и отложить запрет на ее перевозку по морю. Странам могут дать три месяца на адаптацию к новой мере вместо одного, пишет Reuters.

Согласно первоначальному предложению, представленному ЕК 4 мая, уже через месяц после объявления эмбарго европейские компании должны были прекратить предоставлять транспортные, брокерские, страховые и финансовые услуги для транспортировки российской нефти по всему миру. ЕК задумалась о смягчении позиции по топливу из России из-за конфликта внутри блока — ряд стран оказались не готовы к столь скорому отказу от перевозок, и комиссия пошла на уступки. В частности, озабоченность влиянием этой меры на свои судоходные компании выразили Греция, Мальта и Кипр.

Кроме того, если инициатива будет одобрена, у Европы будет больше времени на инвестирование в модернизацию нефтяной инфраструктуры и смягчение последствий антироссийских санкций. Обновленный план поэтапного отказа от нефти из России страны-участницы ЕС обсудят на встрече 6 мая.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони также назвал сроки введения полного эмбарго на российское топливо. По его словам, его реализуют по истечении девяти месяцев — более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть. Еврокомиссар считает, что такое решение повлияет на европейскую экономику, но больше ударит по российской.