Пентагон: США не видят указаний на то, что Китай собирается напасть на Тайвань

Пентагон оценил вероятность нападения Китая на Тайвань в обозримом будущем. Об этом заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, США не видят указаний на то, что КНР собирается пойти на такой шаг. В то же время Кирби отметил, что для Вашингтона важно нарастить свой военный потенциал таким образом, чтобы быть готовым в полной мере выполнить все свои обязательства перед Тайванем. Он также подчеркнул, что США продолжат поддерживать Тайвань в развитии его собственных оборонных возможностей.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) направили в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 18 военных самолетов. По информации представителей Минобороны острова, китайская авиация совершила облет к юго-западу и к югу от острова. В составе группы самолетов было по шесть истребителей J-11 и J-16, два бомбардировщика H-6, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и пара противолодочных самолетов Y-8.

