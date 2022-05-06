Китай направил в зону ПВО Тайваня группу военных самолетов

В Минобороны Тайваня сообщили, что ВВС Китая направили в зону ПВО острова 18 самолетов

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) направили в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 18 военных самолетов. Об этом сообщили представители Минобороны острова на официальном сайте ведомства.

По информации военных, китайская авиация совершила облет к юго-западу и к югу от острова. В составе группы самолетов было по шесть истребителей J-11 и J-16, два бомбардировщика H-6, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и пара противолодочных самолетов Y-8.

В качестве ответа Вооруженные силы Тайваня увеличили количество зенитно-ракетных комплексов на постоянном боевом дежурстве и распространили предупреждение по китайским радиочастотам.

Ранее Министерство национальной обороны Тайваня сообщало о двух истребителях Су-30 ВВС НОАК, которые вошли в зону опознавания ПВО острова. Вторжения в воздушное пространство произошли утром в 8:53 и днем в 13:23 на высоте 9,8 тысячи метров. Воздушные судна заметили к северо-востоку от архипелага Дунша.

В апреле 2022 года Тайвань зафиксировал 72 подобных вторжения. В общей сложности подобные случаи фиксировали в течение 78 дней, воздушное пространство пересекли 348 китайских самолетов.