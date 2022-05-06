Генерал США призвал создать бригады НАТО из украинцев для боев с Россией

Американский генерал Репасс призвал НАТО создать на Украине бригады для боев с Россией

Бывший глава Командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс призвал страны НАТО создать бригады из украинцев для ведения боев с Россией на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Экс-военачальник заявил, что одних поставок вооружений Киеву западными странами мало для того, чтобы помешать проведению российской спецоперации, к такому выводу, по его словам, приходят члены Североатлантического альянса.

«Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить на своей территории», — выразил мнение Репасс.

Генерал добавил, что Вооруженные силы Украины в этом случае смогут «сражаться по-западному» и будут располагать танками, поддержкой с воздуха и силами противовоздушной обороны НАТО.

Репасс предположил, что на создание пяти украинских бригад уйдет от шести до восьми месяцев. В их состав будет включено до 40 тысяч человек, которые предоставит Киев.

5 мая стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. Такую информацию опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц. Там утверждают, что США передают Украине сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.

