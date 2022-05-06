Пассажир самолета открыл дверь на ходу и выпрыгнул на крыло

В США пассажир United Airlines открыл дверь во время посадки и выпрыгнул на крыло лайнера

В США пассажир авиакомпании United Airlines во время посадки открыл на ходу аварийную дверь самолета и выпрыгнул на крыло. Об этом сообщает Business Insider.

Как отмечает издание, инцидент произошел в аэропорту Чикаго. Лайнер только прибыл из Сан-Диего и катился по взлетно-посадочной полосе к зданию терминала. По словам сотрудников правоохранительных органов, один из путешественников решил не дожидаться трапа, открыл аварийную дверь и выпрыгнул на крыло, а затем на землю.

Там его арестовала полиция. Сообщается, что на работу воздушной гавани инцидент никак не повлиял и другие пассажиры смогли без задержек покинуть лайнер.

Похожий инцидент произошел в аэропорту Майами в сентябре 2021 года. Пассажир также открыл аварийную дверь самолета, подъезжавшего к трапу, спрыгнул на крыло, а потом был задержан.