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Россиянам резко урезали выдачу кредитов

Банки в России в марте отказали в одобрении 75 процентов кредитных заявок

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Банки в России в марте отказали в одобрении кредитов 75 процентам желающим. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс».

В марте 2022 года банки резко урезали выдачу кредитов россиянам на фоне роста ставок. Уровень одобрения кредитных заявок упал до минимумов 2014 года и составил всего 25 процентов. Сильнее всего количество одобренных кредитов упало в сегментах необеспеченного кредитования.

В сегменте ссуд на покупку товаров уровень одобрения снизился до 17 процентов — соответственно, более 80 процентам заявителем отказались в выдачи кредитов. Кредиты на покупку автомобилей одобряли лишь 32 процентам клиентов, в ипотечном сегменте уровень одобрения упал до 59 процентов. Такая тенденция обусловлено быстрыми и постоянными изменениями в экономике, из-за которых банкам проще отказывать клиентам, опираясь на простые правила, нежели перестраивать свои модели.

Ранее в апреле сообщалось, что стоимость потребительского кредита в России выросла почти в два раза — со средних 17 процентов годовых в феврале до 30,7 процента в марте. Ужесточение условий эксперты связывают с повышением ключевой ставки Центральным банком.

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Платон Щукин
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