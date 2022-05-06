Назван способ снижения стоимости проживания в российских отелях

Президент ОСИГ Волков предложил обнулить НДС на все предоставляемые гостиницами услуги

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков назвал способ снижения стоимости проживания в российских гостиницах минимум на 15 процентов. Для этого необходимо обнулить НДС на все сопутствующие услуги отелей, считает он, передает РИА Новости.

Специалист напомнил, что в марте в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в России была введена нулевая ставка НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты. Данный шаг позволил решить вопрос в части размещения, однако на все сопутствующие услуги (завтраки, бассейны, спа-услуги) в отелях налог сохранился.

Согласно предложению Волкова, обнуление НДС на все предоставляемые гостиницами услуги позволило бы снизить цены от 15 до 30 процентов. «У отеля нет никакой добавленной стоимости, потому что он ничего не производит, а НДС изымается из рентабельности отеля, но, по сути, вообще не должен быть к ним применим, но в России тем не менее налог есть. Из-за этого увеличивается стоимость услуг для конечного потребителя внутри страны», — пояснил он.

Глава ОСИГ также отметил, что на фоне западных санкций правительству следовало бы отменить НДС для всей сферы туриндустрии, чтобы оказать поддержку отрасли в сложившихся условиях.

Ранее в мае представители туротрасли предсказали снижение стоимости отдыха в курортных регионах России до 45 процентов из-за низкого спроса. Так, основной причиной уменьшения спроса стало падение доходов населения, временное закрытие ряда аэропортов южных и центральных регионов России, а также общая тревожность соотечественников.