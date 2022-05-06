В российском регионе загорелось около 90 жилых домов

В Называевском районе Омской области из-за пожара в поле загорелось около 90 жилых домов

В Называевском районе Омской области, где началась пыльная буря со штормовым ветром, из-за пожара в поле загорелось около 90 жилых домов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сейчас сотрудники регионального МЧС выезжают на 136 вызовов.

На сайте управления МЧС по Омской области говорится, в что в регионе началась пыльная буря с ветром. По последним данным, в регионе действуют 53 пожара, наиболее крупные из которых в Называевском и Саргатском районах. Информации о пострадавших пока нет.

В пятницу, 6 мая, губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о введении в регионе режима ЧС из-за пожаров. Он уточнил, что в ликвидации крупного возгорания в Называевском районе принимают участие 165 человек и 23 единицы техники.

Режим ЧС также действует в Курганской области. С отдельных территорий подобный режим снят из-за улучшения ситуации с пожарами — к ним относятся Варгашинский район, Макушинский и Петуховский муниципальные округа.