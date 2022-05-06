В Польше заявили об отправке военных на Украину

Польский политолог Ренкас заявил, что Варшава отправила своих военных сражаться на Украину

Польский политолог Конрад Ренкас заявил, что Варшава отправила сражаться на Украину своих военнослужащих и наемников. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на «Украина.ру».

«Граждане Республики Польша уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наемники и отправленные туда по приказу военные», — подчеркнул эксперт.

По словам Ренкаса, присутствие иностранных военнослужащих на территории Украины будет расширяться, поскольку они необходимы для правильного использования вооружений, предоставленных Киеву западными странами.

Польский политолог также выразил мнение, что Россия в настоящее время вынуждена бороться фактически «со всем американским блоком».

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял о планах Польши установить контроль над частью территории Украины. По данным ведомства, Варшава планирует ввести войска в западные регионы страны под предлогом «защиты от российской агрессии».

