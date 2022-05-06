Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Технологию авторизации в интернете без пароля сочли подозрительной

Эксперт Вильянов счел подозрительной систему авторизации без пароля от Apple и Microsoft

Фото: Porapak Apichodilok / Pexels

Крупные IT-компании предлагали опцию авторизации без пароля довольно давно, рассказал «Ленте.ру» эксперт в сфере цифровой техники и сервисов, блогер Сергей Вильянов, комментируя анонс Apple, Google и Microsoft о запуске такой системы входа для вэб-сайтов и приложений. Поэтому главная новость не в самой технологии, а в том, что они смогли договориться об обмене информацией между собой, отметил он. При этом, по его словам, люди отнесутся к новшеству с подозрением.

До недавнего времени это был инструмент для дополнительной привязки пользователя к своей платформе, однако в реалиях 2022 года инициатива безнадежно устарела, убежден эксперт.

«Не только Россия, но и многие другие большие страны с подозрением отнесутся к технологии, отдающей вход в различные чувствительные сервисы на сторону компаний, находящихся в юрисдикции США. Мало того, что есть вопросы насчет конфиденциальности данных. Но теперь стало очевидно, что эти компании могут по сигналу сверху отключить сервис, сделав доступ к ресурсам и приложениям если не невозможным, то очень затрудненным», — поделился он.

Время, когда все верили в глобальные цифровые технологии и независимость IT-компаний, уже закончилось, подытожил Вильянов.

Ранее компании Apple, Google и Microsoft договорились запустить в 2023 году единый стандарт для авторизации в интернете, разработанный Альянсом FIDO и Консорциумом World Wide Web. Новая система входа позволит веб-сайтам и приложениям предлагать последовательный, безопасный и простой вход без пароля для пользователей на разных устройствах и платформах, сообщили в Apple.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова президента Польши об исчезновении границы с Украиной
Apple признала проблемы популярного iPhone
Часы Cartier 55-летней давности продали на аукционе за 111 миллионов рублей
Невзорова заочно арестовали
В Минкульте прокомментировали публикацию связанного с мобилизацией приказа
Еврокомиссия оценила сумму финансовой поддержки Украины
Глава офиса Зеленского пригласил Джоли снова посетить Украину
Сильный взрыв произошел в жилом доме в центре Мадрида
В Европе нашли способ снизить зависимость от российского газа
Россиянин убил знакомого топором, расчленил его тело и спрятал в сарае
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.