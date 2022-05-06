Технологию авторизации в интернете без пароля сочли подозрительной

Эксперт Вильянов счел подозрительной систему авторизации без пароля от Apple и Microsoft

Крупные IT-компании предлагали опцию авторизации без пароля довольно давно, рассказал «Ленте.ру» эксперт в сфере цифровой техники и сервисов, блогер Сергей Вильянов, комментируя анонс Apple, Google и Microsoft о запуске такой системы входа для вэб-сайтов и приложений. Поэтому главная новость не в самой технологии, а в том, что они смогли договориться об обмене информацией между собой, отметил он. При этом, по его словам, люди отнесутся к новшеству с подозрением.

До недавнего времени это был инструмент для дополнительной привязки пользователя к своей платформе, однако в реалиях 2022 года инициатива безнадежно устарела, убежден эксперт.

«Не только Россия, но и многие другие большие страны с подозрением отнесутся к технологии, отдающей вход в различные чувствительные сервисы на сторону компаний, находящихся в юрисдикции США. Мало того, что есть вопросы насчет конфиденциальности данных. Но теперь стало очевидно, что эти компании могут по сигналу сверху отключить сервис, сделав доступ к ресурсам и приложениям если не невозможным, то очень затрудненным», — поделился он.

Время, когда все верили в глобальные цифровые технологии и независимость IT-компаний, уже закончилось, подытожил Вильянов.

Ранее компании Apple, Google и Microsoft договорились запустить в 2023 году единый стандарт для авторизации в интернете, разработанный Альянсом FIDO и Консорциумом World Wide Web. Новая система входа позволит веб-сайтам и приложениям предлагать последовательный, безопасный и простой вход без пароля для пользователей на разных устройствах и платформах, сообщили в Apple.

