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Предсказано будущее без паролей

Apple, Google и Microsoft пообещали запустить стандарт авторизации без паролей

Фото: Wavebreak Media / Фотобанк Лори

Компании Apple, Google и Microsoft договорились запустить единый стандарт для авторизации в интернете. Об этом сообщается на сайте Apple.

В рамках совместного соглашения IT-корпорации пообещали запустить и поддерживать единый стандарт авторизации в интернете. Стандарт был разработан Альянсом FIDO и Консорциумом World Wide Web. «Это позволит веб-сайтам и приложениям предлагать последовательный, безопасный и простой вход без пароля для пользователей на разных устройствах и платформах», — говорится в сообщении Apple.

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По словам специалистов, аутентификация в интернете только с помощью пароля считается одной из самых больших проблем для безопасности. «В то время как менеджеры паролей и устаревшие формы двухфакторной аутентификации предлагают постепенные улучшения, в масштабах всей отрасли ведется совместная работа над созданием более удобной и безопасной технологии входа», — заметили авторы, таким образом предсказав появление в будущем возможности авторизации без паролей.

«Этот этап является итогом совместной работы, проводимой в отрасли для повышения уровня защиты и отказа от устаревшей аутентификации на основе пароля», — отметил старший директор по управлению продуктами Google Марк Ришер.

В Google объяснили, что в скором времени пользователи браузера Chrome смогут получить доступ к своим аккаунтам, просто разблокировав связанный Android-смартфон. «Мы понимаем, что потребуется время, чтобы эта технология была доступна на всех устройствах, а разработчики веб-сайтов и приложений могли ею воспользоваться», — подчеркнули представители компаний. Функция авторизации без паролей появится на платформах Apple, Google и Microsoft в 2023 году.

В преддверии Всемирного дня паролей аналитики соцсети «Одноклассники» и исследовательского центра ResearchMe раскрыли самые популярные пароли среди россиян. Выяснилось, что чаще всего жители России указывали в качестве пароля номера телефонов, инициалы и даты рождения.

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Андрей Ставицкий
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