Раскрыты самые популярные пароли среди россиян

«Одноклассники»: 49% юзеров Рунета задают в паролях телефоны, инициалы и даты рождений

В преддверии Всемирного дня паролей аналитики провели исследование и выяснили, как пользователи Рунета относятся к созданию и хранению паролей и что делают при потере личных данных. Соответствующие данные раскрыты в результатах опроса соцсети «Одноклассники» и исследовательского центра ResearchMe (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

В частности, стало известно, что самыми популярными паролями среди россиян оказались номера телефонов, инициалы, даты рождений— их задает практически каждый второй опрошенный (49 процентов). Еще 20 процентов устанавливают абсолютно одинаковый пароль для всех сайтов и приложений, а 18 — используют два типа паролей: для «важных» — более сложный, для «не очень важных» — несложный типовой, чтобы не забыть.

Двухфакторную аутентификацию при авторизации используют только 15 процентов юзеров, лишь 21 процент следует рекомендациям по созданию надежного пароля, а 5 — соглашаются на «пароль-абракадабру», который предлагают сайты при регистрации.

Кроме того, согласно результатам исследования, чтобы не забыть личные данные для входа в различные интернет-сервисы, 31 процент респондентов записывает свои пароли в блокнот или на бумажку, 15 — используют менеджер паролей в браузере или отдельное приложение, 8 — создают заметки в компьютере или телефоне.

«Использование одинаковых паролей на разных сервисах — это плохая практика. Мировая статистика показывает, что наибольшая часть взломов аккаунтов является результатом переиспользования паролей. Мы настоятельно рекомендуем устанавливать для каждого сервиса отдельный пароль и не использовать в качестве пароля номер телефона, день рождения, словарные слова или легко угадываемые комбинации», — отметила эксперт по информационной безопасности Александра Сватикова.

Ежедневно в Службу поддержки «Одноклассников», по данным соцсети, поступает свыше 14 тысяч обращений по вопросам утраченного доступа к профилю. При этом реакция саппорта с момента создания заявки составляет 10 секунд. Служба поддержки восстанавливает профиль в 35 процентах случаев, при этом в 85 из них участвует чат-бот.

