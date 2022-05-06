Сатирик высказался о трудностях работы с Петросяном

Сатирик Териков рассказал, что с Петросяном трудно работать из-за его «дотошности»

Российский сатирик Георгий Териков, писавший монологи и эпиграммы для эстрадных артистов, описал трудности работы с известным юмористом и своим другом Евгением Петросяном. О характере автора «Смехопанорамы» он рассказал в интервью KP.RU.

Териков заявил, что с Петросяном «трудно, но приятно» работать. «В работе он человек дотошный, и часто взгляды на один и тот же сюжет, на одну и ту же репризу у нас расходятся. Приходится спорить, доказывать, идти на компромиссы», — высказался сатирик.

Он также отметил, что в ходе дискуссий о работе Петросян обычно добивается желаемого. «По этому поводу есть у меня эпиграмма: "Достанет так, чтоб нужного добиться, \ Что хочется порою удавиться. \ И что я лысым стал довольно рано, \ Заслуга, несомненно, Петросяна!"» — поиронизировал Териков.

Вместе с тем сатирик подчеркнул, что юморист не обижается на шутки о себе и умеет посмеяться над собой. «[Петросян] отличный импровизатор и мастер разговорного жанра», — похвалил он друга.

Ранее Петросян раскритиковал декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова, упрекнувшего юмористов в том, что они «не переживают за свою страну». Артист подчеркнул, что многие юмористы остались в России после начала спецоперации на Украине, а также добавил, что готов выступать в составе фронтовых бригад.

