Петросян назвал безобразием слова эксперта из шоу Соловьева

Евгений Петросян попросился в состав фронтовых бригад деятелей культуры

Телеведущий Евгений Петросян раскритиковал декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова за пренебрежительное отношение к юмористам. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Петросян назвал позицию эксперта, которую тот озвучил на шоу Владимира Соловьева, безобразием, а также признался, что после начала спецоперации на Украине попросился в состав фронтовых бригад деятелей культуры.

«В передаче Владимира Соловьева я уже несколько раз слышал от Третьякова пренебрежительную фразу "вот эти юмористы". Справедливости ради, подчеркиваю: нельзя обо всех юмористах говорить, что они уехали, не переживают за свою страну, дескать, они нехорошие люди, они показали себя так нехорошо. Это что такое происходит у нас? Это безобразие так говорить», — возмутился Петросян.

Телеведущий добавил, что после начала спецоперации из России уехало «полтора юмориста», поскольку Иван Ургант — больше шоумен, чем юморист и он, по сведениям Петросяна, уже вернулся в страну. За рубежом, как отметил комик, остается только Галкин.

«Я, как и многие мои коллеги, никуда не уезжал, — добавил Петросян. — И когда я узнал о спецоперации, я немедленно позвонил руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, то я готов записаться в них и поехать выступать, чтобы поддерживать дух наших бойцов. Почему я должен оправдываться, в конце концов? Это что такое?»

В заключение Петросян добавил, что сейчас в Минобороны планируются его концерты перед ранеными, а также предложил улыбаться друг другу, несмотря на трудности: «Оптимизм — прежде всего. И уверенность в победе», — заключил юморист.

Ранее популярный российский комик рассказал о влиянии Петросяна. Денис Чужой пошутил, что вся его стендап-карьера построена на стремлении воссоздать структуру монологов юмориста.