Популярный российский комик рассказал о влиянии Петросяна

Популярный российский комик Денис Чужой рассказал о влиянии творческой манеры юмориста Евгения Петросяна на его выступления. В ролике, опубликованном на его YouTube-канале, он пошутил, что вся его стендап-карьера построена на стремлении воссоздать структуру монологов юмориста.

По словам Чужого, творчество Петросяна значительно повлияло на его юмор. Он признался, что старается строить свои монологи по структуре юмориста. «У него в монологах всегда было два блока. Первый блок — это очень много панчлайнов разного уровня, а потом некий слом, когда он говорит какую-то лиричную речь и потом уходит под душераздирающий синтезаторный звук», — описал Чужой выступления Петросяна.

Комик также отметил, что всегда хотел повторить в своих стендапах творческую манеру Петросяна. Он предположил, что именно на этом построена вся его карьера.

Ранее Чужой заявил, что в ближайшее время российский рынок стендапа может рухнуть. Он отметил, что в настоящее время эта сфера растет, развивается и не испытывает проблем. Однако вскоре рынок может «перегреться». Кроме того, комик отметил, что развитию стендапа также мешает внимание со стороны государства.