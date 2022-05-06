В Приднестровье отвергли военный путь международного признания

Президент Приднестровья Красносельский призвал к признанию республики мирным путем

Международное признание самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики должно осуществиться демократически, без военных действий и потери жизней граждан. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил президент ПМР Вадим Красносельский.

Политик отверг идею, что война — приемлемый способ изменения статуса непризнанной державы. Он подчеркнул, что Приднестровье способно развиваться и без международного признания, а свой статус сможет защитить мирным путем.

«Приднестровье должно быть и будет признано, но мирным путем, за столом переговоров, в диалоге. Процесс должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру — без военных действий и потерь», — написал Красносельский.

Он также призвал зарубежных политиков «не раздувать пламя провокациями», в том числе терактами или информационными сбросами. Приднестровцы, как полагает глава республики, умеют ценить мир и не желают «пожара» на своей земле.

«Призываю: не надо искать, а тем более искусственно создавать ярких, шумных, а главное, опасных инфоповодов. Никто не говорит о замалчивании — ни в коем случае. Но и сеять панику среди граждан, нагнетая обстановку, не надо», — указал президент.

В конце апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе. За этим последовали взрывы у воинской части в Парканах. Кроме того, были подорваны вышки связи в поселке Маяк, транслировавшие российское радио.

Тирасполь заявил о причастности к терактам Киева. Власти Молдавии отвергли эти обвинения, не указав на конкретных исполнителей. Военный путь разрешения территориальных споров в ПМР они также сочли неприемлемым.