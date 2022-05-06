Генпрокуратура России предъявила иск братьям Магомедовым

Генпрокуратура требует конфисковать у братьев Магомедовых 750 млн долларов от продажи НМТП

С совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых сейчас судят за организацию преступного сообщества и хищение миллиардов рублей, требуют взыскать 750 миллионов долларов по иску Генпрокуратуры России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Надзорное ведомство предъявило арестованным бизнесменам иск о конфискации средств, полученных ими от продажи акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Прокуроры считают эти доходы коррупционными.

В 2018 году братья продали порт «Транснефти», а вырученные 750 миллионов долларов разместили на банковском счете. В том же году по решению Тверского суда Москвы на средства был наложен арест для возмещения ущерба по уголовному делу, фигурантами которого являются Магомедовы.

20 августа 2019 года братьям было предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому сумма ущерба от их преступлений составила 11 миллиардов рублей. Им вменяют организацию преступного сообщества, особо крупные растраты и мошенничества с целью хищения средств в рамках реализации госпроектов. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года.