Экс-кандидата в губернаторы Приморья оставили в СИЗО

Суд оставил под арестом бывшего кандидата в губернаторы Приморья Ищенко

Приморский краевой суд оставил в СИЗО бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко, арестованного по обвинению в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд оставил без изменений меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая. Жалобу адвоката, требующего перевести Ищенко под домашний арест, оставили без удовлетворения.

Экс-кандидата в губернаторы обвинили в хищении более 105 миллионов рублей у 187 дольщиков жилого дома во Владивостоке. Мужчина является учредителем ООО СК СЗ «Аврора-Строй». Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемый свою вину не признал.

Андрей Ищенко участвовал в выборах губернатора в декабре 2018 года. Он прошел во второй тур, но итоги голосования признали недействительными. После этого мужчина прекратил борьбу.