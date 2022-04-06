Обвиненный в мошенничестве бывший кандидат в губернаторы Приморья арестован

Суд арестовал экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко по подозрению в мошенничестве

Суд арестовал обвиненного в мошенничестве бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, фигуранта обвиняют в хищении более 105 миллионов рублей у 187 дольщиков жилого дома во Владивостоке. Мужчина является учредителем ООО СК СЗ «Аврора-Строй».

Следствие считает, что Ищенко обманным путем похитил деньги в период с декабря 2016 по июнь 2021 года. Так, на счета его компании поступили деньги в объеме, достаточном для исполнения обязательств перед дольщиками. Но строительство многоквартирного дома до настоящего времени не завершено, а объект в эксплуатацию не сдан. Изучив обстоятельства, следствие пришло к выводу, что Ищенко похитил более 105 миллионов рублей. Это разница между объемом привлеченных средств участников долевого строительства и фактически затраченных на проведение работ.

Уголовное дело было возбуждено по факту в июне 2021 года, но сейчас следствие доказало непосредственную причастность экс-кандидата к преступлению.

Андрей Ищенко участвовал в выборах губернатора в декабре 2018 года. Он прошел во второй тур, но итоги голосования признали недействительными. После этого мужчина прекратил борьбу.