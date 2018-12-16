Приморцы определились с новым губернатором

Самовыдвиженец Олег Кожемяко победил на выборах губернатора Приморского края после подсчета 100 процентов голосов. Об этом сказано на сайте Центризбиркома.

За Кожемяко проголосовали 61,88 процентов граждан. Его ближайший конкурент, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко набрал 25,16 процентов голосов. В выборах также участвовали Алексей Тимченко от Партии роста и кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис. Свои голоса за них отдали 5,17 и 3,8 процентов приморцев соответственно. Явка составила 46,42 процента — выше, чем в двух турах на сентябрьских выборах.

ЦИК сообщал, что не зафиксировал жалоб на нарушения. При этом отмечалось, что значительно выросло количество ложных сообщений о нарушениях на повторных выборах.

9 сентября в единый день голосования единоросс Андрей Тарасенко не смог преодолеть 50-процентный барьер на выборах в Приморье. Во втором туре, 16 сентября, его соперником был коммунист Андрей Ищенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, итоги голосования признали недействительными. Оба кандидата не участвовали в повторных выборах.

26 сентября президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья. Кожемяко заявил, что хочет участвовать в выборах губернатора Приморья.

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