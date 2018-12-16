Объявлены результаты обработки половины протоколов голосования в Приморье

Врио главы Приморского края Олег Кожемяко набирает более 60,13 процента голосов по итогам обработки 50,61 процента протоколов на выборах губернатора региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

На втором месте оказался кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 26,09 процента, на третьем — Алексей Тимченко от Партии роста с 5,41 процента, на четвертом — кандидат от партии «За женщин России» Роза Чемерис с 3,94 процента.

Голосование на повторных выборах главы Приморского края завершилось в 13.00 мск (20:00 по местному времени). За два часа до окончания голосования явка составила почти 40 процентов, что было выше, чем на сентябрьских выборах в то же время.

На выборах работают более 1,5 тысячи избирательных участков. На 1 июля в крае зарегистрировано почти 1,5 миллиона избирателей.

ЦИК сообщил, что не зафиксировал жалоб на нарушения, однако, по сравнению с сентябрем заметно вырос поток ложной информации.

9 сентября в единый день голосования единоросс Андрей Тарасенко не смог преодолеть 50-процентный барьер на выборах в Приморье. Во втором туре, 16 сентября, его соперником был коммунист Андрея Ищенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, итоги голосования признали недействительными.

26 сентября президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья.