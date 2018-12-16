Явка на повторных выборах в Приморье подобралась к 40 процентам

Явка на повторных выборах губернатора Приморского края, по данным на 18:00 (11:00 мск), составила 39,57 процента. Об этом сообщил заместитель председателя краевого избиркома Роман Охотников, передает ТАСС.

«Явка на 18:00 в абсолютных значениях — 580 285 [человек], что составляет 39,57 процента. Эта явка выше, чем была на указанное время в сентябре — как 9, так и 16 сентября», — сказал Охотников.

На выборах работают более 1,5 тысячи избирательных участков. На 1 июля в крае зарегистрировано почти 1,5 миллиона избирателей.

На пост губернатора претендуют четыре кандидата: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко («Партия роста») и Роза Чемерис («За женщин России»).

9 сентября в единый день голосования единоросс Андрей Тарасенко не смог преодолеть 50-процентный барьер на выборах в Приморье. Во втором туре, 16 сентября, его соперником был коммунист Андрея Ищенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, итоги голосования признали недействительными.

26 сентября президент России Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья.

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