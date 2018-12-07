Путин назначил врио губернатора Сахалинской области

Президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Регион оставался без руководителя более двух месяцев после того, как Олег Кожемяко ушел в Приморье.

В конце ноября Сахалинская облдума направила обращение президенту с просьбой как можно быстрее назначить исполняющего обязанности главы региона. В документе подчеркивалось, что под угрозой оказалось принятие бюджета на будущий год, также отсутствие врио не позволяло проводить конкурсы на должности глав муниципалитетов в 11 районах, порядка 20 законов не могли вступить в силу.

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Лимаренко — доктор экономических наук, является президентом акционерного общества инжиниринговой компании «АСЭ». С 2007 года он состоял в руководстве госкорпорации «Росатом» и ее структур.

Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября в единый день голосования. Единоросс Андрей Тарасенко не смог преодолеть 50-процентный барьер. Во втором туре он ненамного обошел коммуниста Андрея Ищенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, итоги голосования признали недействительными. Новое голосование назначено на 16 декабря.

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