Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Это следует из резолюции главы государства на письме врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который выступил с данной инициативой, сообщает РБК.

Как отмечает издание, подлинность имеющегося в его распоряжении документа подтвердил источник в Кремле, а также источник, близкий к администрации президента.

В середине октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят много факторов в пользу переноса столицы ДФО. При этом он отметил, что «есть и другие точки зрения».

Перед этим, в начале октября, Кожемяко сообщил, что его инициативу поддержали в администрации президента. Так, по его словам, глава администрации Антон Вайно «в целом, положительно отнесся к этой идее». Врио губернатора также отмечал, что в пользу переноса столицы макрорегиона во Владивосток говорит ряд факторов, в частности, наличие там портов и развитой инфраструктуры.

С идеей сделать столицей Дальнего Востока Владивосток Кожемяко выступил в начале октября. В настоящее время главным городом региона является Хабаровск.

Глава Сахалинской области Кожемяко был назначен врио главы Приморского края в сентябре. О своем желании баллотироваться он заявил на встрече с президентом в Ново-Огарево.

Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября в единый день голосования. Единоросс Андрей Тарасенко не смог преодолеть 50-процентный барьер. Во втором туре он ненамного обошел коммуниста Андрея Ищенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, итоги голосования признали недействительными. После этого Тарасенко заявил, что не намерен участвовать в новом туре выборов. Повторные выборы пройдут в Приморье 16 декабря.

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