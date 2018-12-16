Обнародованы первые данные о повторных выборах в Приморье

За первые четыре часа явка избирателей на повторных выборах губернатора Приморского края составила почти 14 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря крайизбиркома Наталью Камаеву.

По ее словам, меньше всего голосуют в Первомайском районе Владивостока – явка там составила 7,74 процента. Самой активной стала Спасская городская территория, где явка составила 28,05 процента.

Материалы по теме В Приморье отменяют результаты выборов Что нужно знать о самом необычном голосовании последних лет

Ранее в сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин назначит губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края. Кожемяко сам заявил, что хочет участвовать в выборах губернатора Приморья.

Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября в единый день голосования. Единоросс Андрей Тарасенко не смог преодолеть 50-процентный барьер. Во втором туре он ненамного обошел коммуниста Андрея Ищенко. Кандидаты обвинили друг друга в фальсификациях, итоги голосования признали недействительными. Новое голосование было назначено на 16 декабря.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!