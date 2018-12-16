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ЦИК сообщил об отсутствии нарушений на выборах в Приморье

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Центризбирком (ЦИК) сообщил об отсутствии жалоб на нарушения в ходе повторных выборов губернатора Приморского края, передает ТАСС.

«На данную минуту в ЦИК России поступило 44 обращения и ни одной жалобы», — сказал член ЦИК Евгений Шевченко и добавил, что избирательная комиссия Приморья также не зафиксировала жалоб. В основном жители обращаются за разъяснениями по процедуре голосования, например, при наличии временной регистрации или в случае, если их паспорт находится на обмене.

Шевченко подчеркнул, что ЦИК будет внимательно отслеживать информацию о возможной скупке голосов. Однако пока, по его оценкам, повторные выборы проходят без эксцессов и являются «абсолютно легитимными» благодаря возможности представителей широкого спектра политических сил и общественности наблюдать за ходом голосования. В частности, представитель ЦИК положительно отметил тот факт, что более половины членов участковых избирательных комиссий составляют члены 11 политических партий, от «Парнаса» до КПРФ.

При этом Шевченко заявил, что количество ложных сообщений о нарушениях на повторных выборах значительно выросло. «Очень много фейков (....). [По сравнению с сентябрьскими выборами] больше фейковой информации», — сказал он.

Член Общественной палаты (ОП) России Максим Григорьев также сообщил журналистам, что повторные выборы губернатора Приморского края проходят чисто и открыто благодаря хорошей предварительной работе по подготовке наблюдателей. «Сама избирательная кампания проходила в формате взаимного уважения кандидатов и этим отличалась от предыдущей», — отметил он.

Повторные выборы губернатора края проходят в Приморье 16 декабря. В списке кандидатов на пост главы региона четыре претендента: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).

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