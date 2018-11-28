«Лидеров России» позовут в администрацию Приморья

Приморские участники Всероссийского конкурса «Лидеры России» войдут в региональный кадровый резерв, кроме того, они могут войти в состав управленцев краевой администрации. Об этом сообщил врио губернатора края Олег Кожемяко, передает ТАСС в среду, 28 ноября.

«Сегодня нам нужны молодые кадры, нужны для обновления и администрации. (...) После того, как в регионе пройдут политические процессы, начнется работа, в том числе и с кадровым резервом Приморья, с теми ребятами, которые сегодня прошли полуфинал», — сказал Кожемяко по итогам встречи с участниками конкурса.

Заявки на участие во втором конкурсе управленцев подали 1070 приморцев, некоторые из них пробуют свои силы во второй раз. Победителями первой волны стали 103 человека, из них двое стали губернаторами, еще трое — заместителями федеральных министров.

6 ноября еще один победитель конкурса «Лидеры России» получил назначение: премьер-министр Дмитрий Медведев сделал Дмитрия Волкова заместителем главы Минстроя.

Конкурс «Лидеры России» призван создать эффективные социальные лифты для активных граждан. Итоги первого состязания высоко оценил президент России Владимир Путин. Глава государства призвал сделать новый конкурс еще интересней. В результате организаторы расширили географию конкурса: в нем могут принять участие люди со всего мира. Кроме того, увеличился состав наставников. Так, конкурсантов решила консультировать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в молодости она участвовала в подобном проекте в США.

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