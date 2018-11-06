Победитель «Лидеров России» стал заместителем главы Минстроя

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил одного из победителей конкурса «Лидеры России» заместителем главы Минстроя, сообщает ТАСС.

«Назначить Волкова Дмитрия Анатолиевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Волков будет курировать вопросы ценообразования в строительстве и технического регулирования. Ранее он занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ.

Кроме того, чиновник был заместителем председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. На этом посту он занимался воплощением долгосрочного плана развития города.

Дмитрий Волков вошел в число победителей первого конкурса «Лидеры России» в 2017 году. Победителями стали 103 человека, из них двое стали губернаторами, еще трое, помимо Волкова — заместителями федеральных министров.

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