Новый социальный лифт опробовали более миллиона россиян

Конкурсы платформы «Россия — страна возможностей» охватили уже более одного миллиона россиян, число участников значительно превысило прошлогодние результаты. Об этом сообщается на сайте проекта во вторник, 20 ноября.

В частности, на конкурс управленцев «Лидеры России» поступило более 227 тысяч заявок, на «Мой первый бизнес» — 640 тысяч школьников, на олимпиаду «Я — профессионал» подали заявки более 430 тысяч студентов.

«Отмечу, что заявочная кампания некоторых проектов еще не завершилась», — отметил генеральный директор автономной некоммерческой организации Алексей Комиссаров.

«Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина с целью создания эффективных социальных лифтов и создания условий для самореализации граждан. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты. Глава государства оценил эффективность первого конкурса молодых управленцев, победителями которого стали 103 человека. Многие участники еще во время состязания получили новые должности.

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