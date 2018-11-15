Более 350 тысяч студентов зарегистрировались на олимпиаду «Я – профессионал», которая проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Об этом сообщается на сайте проекта «Россия — страна возможностей» в четверг, 15 ноября.

Наибольшей популярностью у участников пользуются такие направления олимпиады как психология, экономика, математика, менеджмент, а также лечебное дело.

Организаторы проекта также отметили, что ряд студентов выбрали диаметрально противоположные направления. К примеру, первокурсник Илья Сухарев зарегистрировался на «Физику» и «Филологию».

«У английского писателя и физика Чарльза Сноу есть интересная мысль, что нельзя делить людей, я как раз хочу продемонстрировать его правоту», — сказал он.

В 2018–2019 учебном году олимпиада состоит из 54 направлений для студентов гуманитарных, естественнонаучных и технических специальностей. Победители получат денежные призы в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны, а также стажировки в более 100 крупных государственных и частных компаний.

24 ноября стартует отборочный онлайн-этап олимпиады.

В прошлогодней олимпиаде приняли участие 295 тысяч человек. Дипломантами стали 2030 человек.

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