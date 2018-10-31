Более 200 тысяч школьников собрались на конкурс «Мой первый бизнес»

Более 200 тысяч заявок поступило на конкурс для школьников «Мой первый бизнес» за месяц с начала регистрации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

«На сегодняшний день больше всего людей зарегистрировалось по следующим направлениям конкурса: "Сделай своими руками", "Свой видеоблог" и "Интернет- продажи"», — приводятся в пресс-релизе слова заместителя руководителя АНО Владислава Даванкова.

По словам руководителя проекта «Мой первый бизнес» Ярослава Самылина, наибольший интерес проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Татарстана.

Регистрация продлится до 10 декабря. В конкурсе могут принять участие школьники 5-11 классов.

Конкурс «Мой первый бизнес» проводится второй раз. Для победителей предусмотрены 100 грантов на обучение в РЭУ им. Г. В. Плеханова, 70 путевок в образовательный центр «Сириус», 1,5 тысячи путевок на образовательные бизнес-интенсивы, смартфоны, ноутбуки, игровые приставки и многое другое.

Первый конкурс состоялся в 2017 году, в нем приняло участие 408 тысяч участников.

Проект «Мой первый бизнес»входит в платформу «Россия — страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.