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Воры в законе призвали украинских арестантов не поддерживать режим на Украине

Воры в законе на сходке в Дубае осудили участие украинских арестантов в боевых действиях

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Воры в законе, среди которых были Бадри Кутаисский и Тариэл Ониани, на сходке в Дубае осудили участие украинских арестантов в боевых действиях и призвали их не поддерживать режим на Украине. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, сходку инициировал именно Бадри Кутаисский, она прошла 3 мая. Целью собрания было объединение сил против сторонников клана покойного Деда Хасана и Намика Бакинского. Но обсудили также и российско-украинский вопрос.

Поскольку в криминальной среде любое сотрудничество с властью неприемлемо, криминальные авторитеты призвали не соглашаться на сделки, не идти в армию и не поддерживать действующий режим на Украине. Те, кто ослушается, получат статус «Автоматная Рожа». Повторное попадание в места лишения свободы с таким статусом может обернуться проблемами от других авторитетов.

Ранее воры в законе уже призывали украинских уголовников, находящихся в тюрьмах и колониях Украины, не браться за оружие. В воровском послании было сказано, что власти просто пытаются сделать из преступников солдат-автоматчиков.

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Леонид Микуляк
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Воры в законе призвали украинских арестантов не поддерживать режим на Украине
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