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Воры в законе призвали украинских уголовников не браться за оружие

Воры в законе отправили в колонии призыв к украинским уголовникам не браться за оружие

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Воры в законе призвали украинских уголовников, находящихся в тюрьмах и колониях Украины, не браться за оружие. Соответствующее воровское послание опубликовано на сайте информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм».

«Власти пытаются сделать из преступников солдат-автоматчиков. Они делают все возможное, чтобы честь порядочных арестантов запачкать грязью, что в корне неприемлемо для порядочных людей», — говорится в тексте.

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Как отмечают авторы послания, с тех, кто поддастся на провокацию и «пойдет на поводу» у украинских властей, будет «жесткий спрос по всей строгости воровской жизни».

Как пояснила «Ленте.ру» главный редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина, этот «погон» (воровское послание) стал ответом на информацию о том, что вор в законе Сергей Лысенко, известный в криминальных кругах, как Лера Сумской, якобы поддержал бойцов территориальной обороны на Украине. «При этом сам Лера Сумской уже довольно давно обосновался в Анталье», — отметила Лиля Харина.

Ранее сообщалось, что закон, направленный против воров в законе на Украине, фактически не работает: ни один из видных криминальных авторитетов по нему не был привлечен к уголовной ответственности.

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Владимир Шарапов
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