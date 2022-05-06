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Россию не пригласили отпраздновать окончание Второй мировой войны в Париже

Посол России Мешков: Франция не пригласила Москву на празднование окончания Второй мировой

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции, которое пройдет 8 мая. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков, цитату приводит ТАСС.

«8 мая во Франции традиционно будут проводиться празднования, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы и военные атташе — сначала Советского Союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, — приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось», — рассказал Мешков, возмутившись тем, что на мероприятиях будут присутствовать «послы стран, воевавших на стороне гитлеровской Германии».

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что МИД Австрии отказался принять российских представителей на мероприятиях в память об освобождении Австрии от нацизма и окончании Второй мировой войны.

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Виктория Кондратьева
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