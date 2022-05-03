Австрия не пустит дипломатов из России на мероприятия к окончанию Второй мировой

Австрия отказала представителю России в участии на мероприятии к окончанию Второй мировой

МИД Австрии уведомил посольство России в стране о том, что участие российских представителей в мероприятиях в память об освобождении Австрии от нацизма и окончании Второй мировой войны не предусмотрено. Об отказе рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.

По словам дипломата, официальная нота по этому поводу уже вручена. В ней, в частности, сказано, что в ходе церемонии дань памяти тысячам павших советских солдат будет отдана надлежащим образом.

Ранее The Jerusalem Post сообщила, что после комментария о еврейских корнях фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и еврейском народе в целом, который допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Израилю придется поменять нейтральную позицию по происходящему на Украине и поддержать Киев.

Как отмечается в материале, с критикой на российского дипломата обрушились высшие лица государства, в том числе премьер-министр Нафтали Беннет. По его мнению, Лавров хотел «обвинить самих евреев в ужасных исторических преступлениях».

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал от Москвы извинений. В ответ МИД России обвинил Тель-Авив в поддержке «неонацистского режима» в Киеве.