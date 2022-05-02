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Глава МИД Израиля призвал Лаврова извиниться за слова о евреях и Гитлере

Глава МИД Израиля Лапид заявил, что ждет извинений от России после слов Лаврова о евреях

Фото: Michalis Karagiannis / globallookpress.com

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений от России после слов главы МИД Сергея Лаврова о евреях и Адольфе Гитлере. Об этом передает в понедельник, 2 мая, РИА Новости.

Глава израильского МИД подчеркнул, что высказывание российского коллеги скандально. По словам Лапида, Гитлер не был евреем и евреи не убивали себя во время холокоста.

Израильский министр пояснил, что государство прикладывает все усилия для поддержания хороших отношений с Россией. «Но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом», — сказал Лапид.

Накануне сообщалось, что посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов министра иностранных дел России.

2 мая Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset предположил, что Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни. Глава российского МИД порассуждал об этом в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, указавшего на то, что он еврей и, следовательно, нацизма на Украине не может быть.

Также Лавров в беседе с итальянской телекомпанией Mediaset прокомментировал данные о сроке окончания спецоперации на Украине. По словам главы ведомства, российские военные не станут «искусственно подгонять свои действия под какую-то дату». Речь идет, в частности, о 9 мая.

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Анна Щербакова
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