Лавров высказался о возможном сроке окончания спецоперации на Украине

Лавров заявил, что российские военные не станут подгонять окончание спецоперации к 9 мая

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в беседе с итальянской телекомпанией Mediaset высказался о возможном сроке окончания спецоперации на Украине.

По словам главы ведомства, российские военные не станут «искусственно подгонять свои действия под какую-то дату». Речь идет, в частности, о 9 мая.

Темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих Сергей Лавров Министр иностранных дел России

30 апреля Лавров уточнил, что специальная военная операция России на Украине завершится после достижения всех заданных целей.

Саботаж переговоров

Лавров обвинил Украину в саботаже переговоров. По словам министра, ему безразличны слова президента Украины Владимира Зеленского, так как у него «семь пятниц на неделе».

Слышал, как он [Зеленский] сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах Сергей Лавров Министр иностранных дел России

При этом Лавров ранее заявил, что Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной. По его словам, «воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева» становятся преградой в российско-украинских переговорах. Он выступил с критикой Запада, который побуждает страну «воевать до последнего украинца» и поставляет в республику вооружение.

Отмечу, что украинские спецслужбы устроили при помощи западников грубую кровавую провокацию в Буче, в том числе чтобы осложнить переговорный процесс. Убежден, что достигнуть договоренностей можно будет только тогда, когда в Киеве начнут руководствоваться интересами украинского народа, а не «советчиков издалека» Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Министр также подчеркнул, что Россия и Украина обсуждают проект возможного мирного договора, где планируют зафиксировать нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии ее безопасности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что процесс мирных переговоров между Россией и Украиной сильно усложнился.

Министр пояснил, что переговорный процесс стал сложнее после встречи в Стамбуле 29 марта. «Там украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украине. Российская сторона приняла это предложение для дополнительного изучения», — отметил он.

Требование России к Украине

Россия требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ участникам неонацистских формирований отпустить удерживаемых ими гражданских лиц и прекратить сопротивление, подчеркнул Лавров.

Мы не требуем, чтобы он [Зеленский] сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Глава МИД РФ добавил, что Зеленский может принести мир своей стране. Лавров добавил, что у украинского лидера была возможность стать «президентом мира», каким он себя представлял в ходе предвыборной кампании. «Зеленский предпочел публично и аррогантно заявлять, что никогда не будет выполнять Минские соглашения. Якобы это будет означать крушение украинского народа, государства. Все те, кто писал и одобрял в Совете Безопасности ООН Минские договоренности, молчали», — сказал он.

«Воровство» Запада

Лавров обвинил страны Запада в воровстве денег за поставки нефти и газа. Он заявил, что российская сторона не позволит воровать свои деньги.

По его словам, это стало возможным потому, что «Газпром» был вынужден хранить средства на своих счетах в западных банках, согласно принятым в западных странах правилам.

Захотели «наказать» Россию — своровали. Сейчас нам предлагают продолжать торговать как раньше, а деньги останутся лежать у них. Когда захотят, опять их прикарманят Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Министр разъяснил предложение Москвы, согласно которому поставки будут считаться оплаченными не после поступления евро или долларов в Газпромбанк, а после их конвертации в рубли, «которые уже невозможно украсть». Он отметил, что для покупателей ничего не меняется: они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте, а конвертация осуществляется после этого.