Лавров высказался о возможном сроке окончания спецоперации на Украине
Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в беседе с итальянской телекомпанией Mediaset высказался о возможном сроке окончания спецоперации на Украине.
По словам главы ведомства, российские военные не станут «искусственно подгонять свои действия под какую-то дату». Речь идет, в частности, о 9 мая.
Темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих
30 апреля Лавров уточнил, что специальная военная операция России на Украине завершится после достижения всех заданных целей.
Саботаж переговоров
Лавров обвинил Украину в саботаже переговоров. По словам министра, ему безразличны слова президента Украины Владимира Зеленского, так как у него «семь пятниц на неделе».
Слышал, как он [Зеленский] сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах
При этом Лавров ранее заявил, что Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной. По его словам, «воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева» становятся преградой в российско-украинских переговорах. Он выступил с критикой Запада, который побуждает страну «воевать до последнего украинца» и поставляет в республику вооружение.
Отмечу, что украинские спецслужбы устроили при помощи западников грубую кровавую провокацию в Буче, в том числе чтобы осложнить переговорный процесс. Убежден, что достигнуть договоренностей можно будет только тогда, когда в Киеве начнут руководствоваться интересами украинского народа, а не «советчиков издалека»
Министр также подчеркнул, что Россия и Украина обсуждают проект возможного мирного договора, где планируют зафиксировать нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии ее безопасности.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что процесс мирных переговоров между Россией и Украиной сильно усложнился.
Министр пояснил, что переговорный процесс стал сложнее после встречи в Стамбуле 29 марта. «Там украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украине. Российская сторона приняла это предложение для дополнительного изучения», — отметил он.
Требование России к Украине
Россия требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ участникам неонацистских формирований отпустить удерживаемых ими гражданских лиц и прекратить сопротивление, подчеркнул Лавров.
Мы не требуем, чтобы он [Зеленский] сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру
Глава МИД РФ добавил, что Зеленский может принести мир своей стране. Лавров добавил, что у украинского лидера была возможность стать «президентом мира», каким он себя представлял в ходе предвыборной кампании. «Зеленский предпочел публично и аррогантно заявлять, что никогда не будет выполнять Минские соглашения. Якобы это будет означать крушение украинского народа, государства. Все те, кто писал и одобрял в Совете Безопасности ООН Минские договоренности, молчали», — сказал он.
«Воровство» Запада
Лавров обвинил страны Запада в воровстве денег за поставки нефти и газа. Он заявил, что российская сторона не позволит воровать свои деньги.
По его словам, это стало возможным потому, что «Газпром» был вынужден хранить средства на своих счетах в западных банках, согласно принятым в западных странах правилам.
Захотели «наказать» Россию — своровали. Сейчас нам предлагают продолжать торговать как раньше, а деньги останутся лежать у них. Когда захотят, опять их прикарманят
Министр разъяснил предложение Москвы, согласно которому поставки будут считаться оплаченными не после поступления евро или долларов в Газпромбанк, а после их конвертации в рубли, «которые уже невозможно украсть». Он отметил, что для покупателей ничего не меняется: они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте, а конвертация осуществляется после этого.
Происходит простая вещь, о которой критики наших действий, все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить: у нас украли деньги, более 300 миллиардов долларов. Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти. Мы не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки