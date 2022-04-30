В России выступили за продолжение переговоров с Украиной

Глава МИД Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна выступает за продолжение переговоров с Украиной. Об этом он сообщил в интервью агентству «Синьхуа».

Глава МИД России заявил, что «воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева» становятся преградой в российско-украинских переговорах. Он выступил с критикой Запада, который побуждает страну «воевать до последнего украинца» и поставляет в республику вооружение.

«Отмечу, что украинские спецслужбы устроили при помощи западников грубую кровавую провокацию в Буче, в том числе чтобы осложнить переговорный процесс. Убежден, что достигнуть договоренностей можно будет только тогда, когда в Киеве начнут руководствоваться интересами украинского народа, а не "советчиков издалека», — отметил министр.

