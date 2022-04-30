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Лавров высказался о возможности завершения спецоперации к 9 мая

Глава МИД России Лавров: спецоперация на Украине завершится при достижении всех целей
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Специальная военная операция России на Украине завершится после достижения всех заданных целей, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya, его слова передает РИА Новости.

Глава МИД России ответил на вопрос журналиста, возможно ли завершение боевых действий к 9 мая. По словам дипломата, спецоперация закончится только тогда, когда Москва достигнет всех задач. По мнению Лаврова, в свете инцидентов с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты на российской территории это становится еще важнее. Москва «позаботилась об авантюрах» Киева, высказался министр.

Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты

Сергей Лавровминистр иностранных дел России

Переговоры о мире

Говоря о переговорах о мире, глава МИД России отметил, что они застопорились из-за непоследовательной позиции руководства Украины. Министр напомнил, что Украина могла бы получить гарантии безопасности от группы государств, в которую входят постоянные члены Совета Безопасности ООН, Германия и Турция.

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Россия не против вести переговоры о мире, подчеркнул дипломат. По его мнению, главное в этом вопросе понять, на какие территории могут распространяться договоренности. Министр иностранных дел указал, что вернувшийся в Россию Крым, а также признанный Москвой восток Украины не подлежат обсуждению.

Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах

Сергей Лавровминистр иностранных дел России

По словам Лаврова, Киев постоянно «хочет играть в эти игры», из-за этого переговоры никак не сдвинутся с места. Администрация украинского президента Владимира Зеленского регулярно получает от США, Великобритании и других стран инструкции не ускорять переговорный процесс, уточнил глава российского МИД.

Как вы понимаете, они не могут касаться Крыма и востока Украины, потому что мы признали независимость республик. И изначально они с этим согласились на переговорах в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения

Сергей Лавровминистр иностранных дел России

Несмотря на все происходящее, Лавров уверен, что Россия и Украина будут жить в мире и добрососедских отношениях.

Позиция Кремля

12 апреля российский лидер Владимир Путин заявил, что сроки завершения специальной военной операции на Украине зависят от интенсивности боевых действий.

Глава государства отметил, что ускорить спецоперацию нельзя, интенсивность боевых действий так или иначе связана с потерями. Основная задача России — достичь всех намеченных целей, минимизируя потери, подчеркнул он.

Мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом

Владимир Путинпрезидент России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что первостепенной задачей спецоперации является уничтожение националистических батальонов. Песков также рассказал, что в районах, где нацбатальоны еще остались, «происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению».

Главное — это освобождать все-таки Украину от этих националистических батальонов

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Спасти Донбасс

18 апреля Минобороны России впервые опубликовало данные погибших украинских военных — в списке 23367 человек

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О начале боевых действий в своем обращении к нации объявил Путин. До этого главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к России за помощью и попросили защитить своих жителей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Путин заявил, что Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан. Он предостерег страны Запада от помощи Украине и пообещал ответить в случае удара.

Кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались

Владимир Путинпрезидент России

По его словам, Россия не может чувствовать себя в безопасности, соседствуя с угрозами, существующими на современной Украине.

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Марина Совина
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