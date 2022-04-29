Лавров ответил на вопрос о сроках окончания спецоперации на Украине

Глава МИД РФ Лавров: спецоперация на Украине закончится, как только будут достигнуты цели

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya ответил на вопрос о возможности окончания российской спецоперации на Украине к 9 мая.

По словам российского министра, операция будет закончена, как только будут достигнуты цели Москвы. «Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты», — заявил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сроки завершения специальной военной операции на Украине зависят от интенсивности боевых действий. Он добавил, что интенсивность боевых действий так или иначе связана с потерями, однако основная задача России — достичь всех намеченных целей, минимизируя потери.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик.