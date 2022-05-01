Лавров раскрыл требование России к Украине

Глава МИД Лавров: Россия не требует, чтобы Зеленский сдавался

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» раскрыл требование Москвы к Киеву.

По его словам, Россия требует, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ участникам неонацистских формирований отпустить удерживаемых ими гражданских лиц и прекратить сопротивление.

«Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление», — сказал министр. Он добавил, что цель российской стороны не включает в себя смену режима на Украине. Глава ведомства заявил, что это «американская специальность, они этим занимаются по всему миру».

Министр добавил, что украинский лидер может принести мир своей стране. Лавров добавил, что у Зеленского была возможность стать «президентом мира», каким он себя представлял в ходе предвыборной кампании. «Зеленский предпочел публично и аррогантно заявлять, что никогда не будет выполнять Минские соглашения. Якобы это будет означать крушение украинского народа, государства. Все те, кто писал и одобрял в Совете Безопасности ООН Минские договоренности, молчали», — сказал он.