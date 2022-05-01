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Лавров прокомментировал возможный срок окончания спецоперации на Украине

Лавров сказал, что российские военные не будут подгонять окончание спецоперации к 9 мая
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможный срок окончания спецоперации на Украине в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

По словам Лаврова, российские военные не будут «искусственно подгонять свои действия под какую-то дату». Речь идет, в частности, о 9 мая. «Темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих», — сказал он.

Ранее Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что специальная военная операция России на Украине завершится после достижения всех заданных целей. Так он ответил на вопрос журналиста, возможно ли завершение боевых действий к 9 мая.

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Марина Совина
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